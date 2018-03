Camilla future reine d'Angleterre ? Son site Internet relance les spéculations

Que se passera-t-il lorsque la reine Eliza­beth II décèdera ? En toute logique, son fils aîné, le Prince Charles, deviendra roi. Il est en effet le prochain dans l’ordre de succes­sion au trône britan­nique. Son épouse, Camille Parker Bowles, deviendrait alors "princess consort" (traduit en français par "reine consort"), c'est-à-dire "celle qui partage le sort".

Mais cela pourrait bien changer. En effet, si elle veut être connu sous un autre titre, le roi pour­rait déci­der qu’on la nomme diffé­rem­ment. Ainsi, l'actuel époux de la reine, le prince Philip, est simplement prince du Royaume-Uni, avec le titre de duc d'Édimbourg.

Lors du mariage de Charles et Camilla en 2005, le palais avait fait savoir que la Duchesse de Cornouille deviendra "princess consort" et non pas reine, par respect à la princesse Diana, première femme de Charles.

Mais le site officiel de Camilla, qui précisait bien cette information, l'a recemment retirée. En outre, cette précision a aussi été retirée de la section "questions fréquentes" du site (qui précisait que "comme expliqué lors de leur mariage en avril 2005, il est prévu que la Duchesse deviendra son Altesse royalle la Princesse consort quand le prince de Galles accèdera au thrône") et de la biographie officielle de Camilla.

Un sondage mené par le Sun l'été dernier montre que seulement 27% des Britanniques veulent que Camilla devienne reine, contre 43% qui y sont opposé.