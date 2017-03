Brad Pitt et Jennifer Aniston ont repris contact

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Laurence Engel veut "ouvrir plus largement les portes" de la BnF

La Tunisie à nouveau desservie par Thomas Cook et Tui

En savoir plus

D'après une source proche de l'actrice, Brad Pitt aurait également profité de l'occasion pour se confier à elle : "Brad lui a dit qu'il vivait une période difficile due à sa rupture et ils en ont profité pour échanger quelques messages en souvenir du passé". Brad Pitt et Jennifer Aniston s'étaient séparés en 2005 après une relation de 5 ans.

Selon les indiscrétions du site US Weekly, Brad Pitt aurait repris contact avec Aniston quelques mois seulement après son divorce avec Angelina Jolie. L'acteur aurait tout fait pour obtenir le numéro de portable de son ex-femme en faisant jouer son réseau de connaissances.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres