Les bourdons développent une addiction pour les pesticides néonicotinoïdes

Si l'on connaissait déjà la toxicité des pesticides pour les abeilles, une nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B montre que les bourdons prennent de plus en plus goût aux pesticides néonicotinoïdes.

"Il est d’abord apparu que les insectes évitaient la nourriture contenant le pesticide", explique Andres Arce, de l’Imperial College de Londres, ajoutant : "Pourtant, au fur et à mesure où ils testaient la nourriture traitée, ils développaient une préférence pour celle-ci".

Richard Gill, co-auteur de l’essai, fait même une constatation plus alarmante : "nos résultats […] montrent certains symptômes de comportement addictif".

Pour leurs travaux, des scientifiques britanniques ont proposé aux bourdons deux solutions sucrées, dont l'une contenait des pesticides néonicotinoïdes. Au fur et à mesure, les insectes semblaient préférer les aliments contenant les pesticides.

Le Dr Richard Gill rapporte que "les néonicotinoïdes ciblent des récepteurs nerveux, chez les insectes, qui sont similaires aux récepteurs ciblés par la nicotine chez les mammifères."