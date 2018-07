Bienvenue dans le Meghalayen, le nouvel âge géologique où nous venons d'entrer

La commission internationale de statigraphie (Union internationale des sciences géologiques, UISG), chargée de l'établissement d'une échelle des temps géologiques sur la Terre, a annoncé le 13 juillet que la Terre est entrée dans la troisième période de l'époque Holocène, le Meghalayen.

Si vous n'avez pas vu de différences avec avant, c'est normal : le Meghalayen a commencé il y a 4200 ans.

Cet âge, le plus récent de la Terre, correspondant à l'avènement d'énormes sécheresses mondiales qui ont "entraîné l'effondrement de civilisations et provoqué des migrations humaines", précise l'organisation, citant l'Egypte, la Grèce, la Syrie, mais aussi les civilisations asiatiques qui bordaient les fleuves Yangzi Jiang et Indus.

Depuis, nous serions toujours dans ce même âge, qui fait suite au Greenlandien (de 11 700 ans à 8 326 ans, qui correspond au début de la sortie de l'âge de glace) et au Nordgrippien (8 326 ans à 4 250 ans, qui a été marqué par la fonte très rapide des glaces, notamment au Canada). Cette conclusion "a hérissé le poil de certains chercheurs, qui estiment qu'il faudrait mettre au point un âge bien particulier lié à la manière dont l'être humain a modifié sa planète", écrit le Huffpost, qui consacre un long article à ce sujet. Le site rappelle qu'en 2016, des géologues ont appelé à en finir avec l'Holocène et voudrait que l'on passe à l'anthropocène.