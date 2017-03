Ben Affleck avoue son addiction à l’alcool

Ce mardi 14 mars, Ben Affleck a confié à ses fans via son compte Facebook son combat quotidien avec une addiction à l’alcool. L’interprète de Batman serait sur la voie de la guérison : "J’ai complété un programme pour vaincre une addiction à l’alcool; c’est quelque chose dont j’ai souffert par le passé et que je continuerai à affronter. Je veux vivre ma vie pleinement et être le meilleur père possible. Je veux que mes enfants sachent qu’il n’y a aucune honte à demander de l’aide quand on en a besoin, et c’est une source de courage pour quelqu’un qui a besoin d’aide mais n’ose pas faire le premier pas.

J’ai la chance d’avoir l’amour de ma famille et mes amis, dont la mère de mes enfants, Jen, qui me soutient et s’occupe de nos enfants alors que j’accomplissais le travail nécessaire. C’était la première des nombreuses étapes vers une guérison positive", écrit l’acteur. Un message émouvant qui a touché ses fans. En 2015k, Jennifer Garner et Ben Affleckse sont séparés après avoir été mariés pendant 10 ans. En cause, une liaison supposée entre Ben Affleck et…la babysitteur.