Les Beatles pro-Brexit ? "Les gens ont voté, donc il faut y aller" estime Ringo Starr

"Les gens ont voté, donc il faut y aller". En bon rockeur, l'Anglais Ringo Starr n'est pas du genre à s'atermoyer. Celui qui fut le mythique batteur des non moins mythique Beatles a accordé une interview à la BBC dans laquelle un journaliste lui demande son avis sur un sujet bien épineux : le Brexit. "Soudain on dit que l’on n’aime pas ce vote. Et je me dis : qu'est ce que ca veut dire, vous n'aimez pas ce vote ? Il va juste falloir s'y habituer" s'agace-t-il.

L'ancien membre des "Fab Four" précise toutefois qu'il n'a pas voté. Interrogé sur son choix s'il avait pu donner son avis dans les urnes, il déclare du tac au tac: "J’aurais voté pour le Brexit, oui.

Mais ne le dites pas à Bob Geldof". Avant d'argumenter : "Vous savez, je pense que c'est un bon point d'avoir le contrôle sur votre pays".

Comme le fait remarquer 20 minutes, l'autre Beatles encore en vie, Paul McCartney ne semble pas non plus être un farouche partisan européen. "J'étais en pleine tournée de concerts donc je n'ai pas pu voter pour le référendum, mais j'étais comme beaucoup de gens, très confus. On entendait des bons arguments des deux côtés" avait-il déclaré lors d'une interview sur le sort du Royaume-Uni. Brexit singing in the dead of night…