Basket: Une femme enceinte accouche suite à un tir du milieu de terrain

Dimanche soir, à la mi-temps du match Pau-Orthez/Lyon-Villeurbanne pour la première division de basket, une spectatrice a tenté sa chance lors d'un concours permettant de remporter 1000€ en cas de tir gagnant du milieu de terrain. Enceinte, elle se concentre, s'élance et chute de manière assez spectaculaire sur le ventre.

Inquiète en raison des circonstances de la chute, la femme se rend à l'hôpital dans la soirée pour faire des examens.

Et les conséquences de cet effondrement sont inattendues, l'accouchement doit avoir lieu le soir même. Heureusement tout s'est bien passé. Le couple est désormais parent d'un petit Lucas et a même reçu le chèque de 1000€ prévu, remis en mains propres par deux joueurs palois. En cas d'accouchement, on pardonne tout, même un tir manqué.