Netflix en étroite collaboration avec… Barack Obama

Riche de quelque 118 millions d'abonnés dans le monde, Netflix ne devrait pas compter ses sous pour s'attirer les faveurs du couple. La plateforme avait d'ailleurs annoncé être prête à investir plus de 8 milliards de dollars dans la production de contenus originaux.

Si le nombre d'épisodes et le format de cette émission restent pour le moment inconnus, le New York Times fait état de débats animés par l'ancien pensionnaire de la Maison Blanche sur des thèmes ayant marqué sa présidence tels que le changement climatique ou les soins de santé. De son côté, l'ancienne Première dame pourrait évoquer le sujet de la nutrition, dont elle avait déjà fait son cheval de bataille lors du précédent mandat.

L'ex-couple présidentiel serait en phase de négociations avec le géant américain afin de produire un ensemble d'émissions "haut de gamme" dont le but serait de mettre en valeur "des histoires inspirantes". "Tout au long de leurs vies, les Obama ont mis en valeur les histoires d'individus dont les efforts ont permis de rendre le monde meilleur", atteste Eric Schultz, ancien conseiller de Barack Obama. "Ils souhaitent continuer dans cette optique, notamment en trouvant de nouvelles façons d'aider les autres à partager leurs histoire".

Les opportunités de reconversion sont nombreuses pour Barack Obama. Après s'être illustré en tant que maître de conférence, l'ancien chef d'Etat américain pourrait bien donner – ou plutôt vendre – de son temps en collaborant avec la désormais célèbre plateforme de streaming Netflix, rapporte The New York Times . Son épouse, Michelle, serait de la partie.

