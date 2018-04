Avicii s'est suicidé selon la famille du DJ suédois

Le DJ suédois Avicii est mort le vendredi 20 avril dernier à Oman. Tim Bergling, de son vrai nom, était considéré comme l'un des meilleurs DJs au monde et l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Il était âgé de 28 ans. Sa famille vient de diffuser un communiqué qui va faire couler beaucoup d'encre en ce jeudi 26 avril.

Selon ses proches, le jeune artiste ne serait pas mort des suites d'une complication médicale liée à son état de santé. Il se serait suicidé en réalité, selon un communiqué que sa famille vient de publier

Son corps a été retrouvé à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman.

Avicii était sur place dans le cadre de vacances avec des amis.

"Notre très cher Tim était une âme artistique fragile qui cherchait des réponses à des questions existentielles. Un perfectionniste qui a voyagé et travaillé dur, à un tel point qu'il a souffert d'un stress extrême. Quand il a pris sa retraite, il voulait trouver un équilibre pour être heureux dans sa vie et sa musique. Il a vraiment lutté avec ses pensées sur le sens de la vie, du bonheur. Il ne pouvait pas continuer ainsi. Tim n'était pas fait pour le business dans lequel il est tombé, il était sensible et fuyait les projecteurs."

Le corps du DJ a été autopsié à deux reprises. Les enquêteurs avaient écarté toute piste criminelle. De très nombreux hommages ont été rendus à Avicii à travers la planète par des anonymes et par de très grands artistes. Avicii avait atteint le top 3 des meilleurs DJs de la planète selon le classement de "DJ Magazine" en 2012, 2013.

Ses titres les plus connus comme "Wake Me Up", "Addicted to you", "Divine Sorrow", "Waiting for Love", "The Nights" permettront de célébrer à jamais son génie et son talent. Netflix a dévoilé récemment un documentaire poignant et saisissant sur la carrière et la vie du DJ suédois, intitulé Avicii : True Stories.