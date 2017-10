"Il avait sa main dans mon slip" : le chanteur Dave révèle avoir été agressé sexuellement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

"C'est vrai que c'est troublant pour nous tous, pour tous les membres de l'équipe avec qui je suis toujours en contact", explique-t-il, avouant qu'il n'était pas au courant pour ces accusations. "C'est extrêmement compliqué quand on a un ami qui a une ombre dans sa vie. Toutes les familles ont des cadavres dans le placard...".

Les faits se sont produits au début des années 60, aux Pays-Bas, le pays natal de Dave. A l'époque, le jeune Wouter Otto Levenbach [de son nom, NDLR] démarre tout juste sa carrière dans la musique et a un rendez-vous avec un éditeur de chansons. Mais la rencontre dérape. "J'avais 19 ans, il m'a fait boire et tout d'un coup, il avait sa main dans mon slip", se souvient l'artiste de 73 ans. "Je sais ce que c'est que de se faire violenter", ajoute l'ex-juré de de l'émission "La France a un incroyable talent" sur M6.

Sur le fond de l'affaire Harvey Weinstein, les langues se délient et de nombreuses femmes dénoncent des agressions sexuelles dont elles ont été victimes, notamment via le hashtag #BalanceTonPorc. Mais la parole se libère également du côté des hommes. Dans les colonnes de Télé Star, le chanteur Dave révèle lui aussi avoir été agressé sexuellement.

