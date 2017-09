Australie : une ville de poulpes découverte sous les mers

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il n’est toutefois "pas certain que ces rassemblements soient la norme", prévient David Scheel. En effet, d’autres spécimens continuent de nager en solitaires dans les océans. En revanche, rien n’indique que ce comportement social est dû à une évolution récente. L'observation des comportements des poulpes permet aux chercheurs de déceler des usages sociaux jusqu’alors inconnus chez les animaux étudiés.

Un autre point prouve que les poulpes savent s’organiser : la "construction" de leur cité. "En plus des affleurements rocheux, les poulpes qui habitent la région ont construit des piles avec les coquilles des crustacés qu’ils ont mangés, notamment les palourdes et les pétoncles. Ces piles de coquilles ont été sculptées pour créer des abris, ce qui fait de ces poulpes de véritables ingénieurs environnementaux", précise au Quartz Stephanie Chancellor, docteure en sciences biologiques à l’Université de Chicago.

Selon l'étude de David Scheel et de son équipe, les comportements observés chez ces poulpes "sont le produit d’une sélection naturelle et peuvent être remarquablement similaires au comportement social complexe des vertébrés".

Après la découverte en 2009 d'une "cité" Octopolis dans le Pacifique, des biologistes marins ont trouvé une deuxième ville peuplée d'une quinzaine poulpes : Octlantis, dans la baie de Jervis, à l’est de l’Australie, rapporte le Quartz le 17 septembre. Une étonnante découverte puisque les poulpes "tetricus" sont réputés pour vivre en ermites et ne se croisent qu’au moment de la reproduction.

