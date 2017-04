Un astéroïde d'un kilomètre de diamètre va frôler la Terre

C'est un joli caillou qui s'approche de la Terre à grande vitesse. Baptisé 2014 JO25, cet astéroïde d'un kilomètre de diamètre va "frôler" notre planète, le 19 avril prochain, selon l'agence spatiale américaine (Nasa). Tout de même, il devrait passer à 2 millions de kilomètres de nous, ce qui est infime à l'échelle de l'univers mais suffisamment éloigné pour nous maintenir en vie. Car un tel objet provoquerait des dégâts considérables et centaines de millions de victimes.

La Nasa, qui l'a classé "potentiellement dangereux" en raison de sa taille, souligne que c'est le passage le plus proche d'un tel monstre depuis 10 ans.

In two weeks (April 19), a large ~1km asteroid, 2014 JO25, will make a close - but safe - flyby of Earth at a distance of 4.6 Lunar Distance pic.twitter.com/2j1aKEYv9Q

— Ron Baalke (@RonBaalke) 5 avril 2017