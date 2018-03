L'astéroïde Bennu pourrait frapper la Terre en 2135

Selon des scientifiques, l'astéroïde baptisé Bennu aurait une chance sur 2 700 de toucher la Terre le 21 septembre 2135. Même si les risques sont minimes, la NASA prévoit la construction d'un vaisseau spatial qui pourrait utiliser des armes nucléaires pour exploser l'objet spatial qui est actuellement en orbite autour du Soleil. Pour ce projet, la NASA collabore avec l’Administration nationale de la sécurité nucléaire et deux laboratoires d’armes du Département de l’énergie.

Les scientifiques pensent que la mission HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response) pourrait utiliser deux missiles tactiques pour éviter un impact avec l'astéroïde. SI celui-ci s'avère de petite taille, HAMMER utiliserait un "impacteur" de 8,8 tonnes. Si au contraire, il sera trop grand, HAMMER utiliserait plutôt un dispositif nucléaire embarqué pour le faire exploser. Les scientifiques pensent aussi à envoyer une flotte de HAMMER, et marteler l’astéroïde afin qu'il soit ralenti et que sa trajectoire s’éloigne de celle de la Terre.

Les scientifiques à l’origine de cette idée présenteront leurs travaux en mai 2018 au Japon, lors d'un colloque des perturbations catastrophiques dans le système solaire.