Anémone : "Johnny, il a fait quoi? A part se déguiser et mentir?"

S’il n’est pas vraiment esprit de Noël, mais l’entretien accordé par Anémone au Parisien a l’immense mérite de l’honnêteté.

Pour le moins désabusée, l’actrice de 67 explique pourquoi elle compte mettre un terme à sa carrière. "Je raccroche, pour avoir le droit à la retraite, après 50 ans de carrière et avoir commencé à 17 ans. Parce que j'en ai marre. J’avais décidé d’être artiste, pas vendeuse de films ni de pièces de théâtre", souligne-t-elle avant de confier détester faire la promotion des films. Sa désillusion remonte même à loin. "Avec la notoriété, l’année du film Le Père Noël est une ordure (1982), c’est devenu fou, j’avais 32 ans et ça m’a fait chier".

L’actrice ne se montre pas non plus d’un optimisme débordant concernant l’humanité. "Ça va aller de pire en pire, il n'y a plus d'eau, les sols crèvent, on va sûrement avoir des épidémies, des famines, une guerre nucléaire". Pas vraiment fan de politique ("un concours de crétins et de menteurs"), elle a un avis bien personnel sur Johnny Hallyday. "Il a fait quoi? À part se déguiser et mentir? Voter à droite et fuir le fisc? Il n'a fait que se marier, divorcer, se marier. C'était un pantin médiatique". Interrogée sur ce qu’on peut lui souhaiter, elle rétorque : "Rien, c'est bon, merci". Fermez le ban.