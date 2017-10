L'ancien boxeur George Foreman défie Steven Seagal en combat singulier

Le milieu du combat libre frémit depuis ce mardi matin. La raison ? Une annonce assez inattendue, sur Twitter, de l'ancien boxeur de légende, George Foreman, 68 ans. Big George a tout simplement décidé de défier, à la régulière, l'acteur et "expert" en arts martiaux Steven Seagal. "Steven Seagal, je te défie en un contre un, je choisirai la boxe et tu choisiras ce que tu veux. 10 rounds à Las Vegas" explique-t-il. Et de préciser à un internaute curieux que l'acteur n'aura pas le droit d'utiliser son katana.

Pourquoi un tel défi ? Bonne question. L'affaire n'est pas très claire. Peut-être Georgie a un contentieux à régler avec la vedette de série Z. Selon 20 Minutes, l'arrivée de Steven Seagal dans le milieu du MMA, comme entraineur, aurait provoqué quelques remous. Autre hypothèse, George Foreman avait peut-être, tout simplement, besoin de refaire parler de lui et de sa marque de barbecue… Réponse bientôt, si Seagal daigne répondre à la collaboration.