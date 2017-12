Par amour pour Meghan, le prince Harry fait l'impasse sur la chasse de Noël

Qui a dit que seule Meghan Markle, l'actrice qui épousera le prince Harry en mai prochain, doit faire des efforts ? Certes, elle doit apprendre et se plier à un protocole drastique, en ce premier Noël passé à Windsor, mais son futur mari aussi, tout prince qu'il est, doit faire des concessions.

Le prince Harry avait prévu d'assister à la traditionnelle partie de chasse d'après Noël, le jour du Boxing Day (26 décembre). C'est d'ailleurs l'un de ses passe-temps favoris.

Mais Meghan Markle est une amoureuse des animaux, pour lesquels elle milite beaucoup, et a réussi à convaincre le prince Harry de ne pas se rendre à cette chasse.

Une source travaillant au sein du palais de Buckingham indique au Sun que ça n'a pas été simple : "Ce 'Boxing Day' a toujours été un problème. Meghan est la garante des droits des animaux et n'aime la chasse sous aucune de ses formes. Harry adore ça, et a toujours participé à cette journée. Mais si cela signifie de mettre fin à une tradition royale de longue date pour éviter de la bouleverser, alors cela doit se passer ainsi". Petite consolation pour les accros au protocole (mais mauvaise nouvelle pour les animaux) : son frère, le Prince William, et leur père, le Prince Charles seront bien présents à cet évènement.

Ce sacrifice du prince Harry est néanmoins limité par rapport à ceux que doit faire Meghan Markle, qui pour se marier va devoir renoncer à son métier, abandonner les réseaux sociaux, changer de religion, suivre un entraînement militaire et devenir britannique.