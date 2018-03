L'ancien chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, est dans la tourmente en ce moment. Après avoir été obligé d'annuler sa tournée des festivals, suite à la polémique créée par sa présence sur scène, le chanteur - condamné pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant - voit ressurgir une autre affaire trouble : le suicide de son ex-femme Kris­tina Rady, en 2010.

Dans un courrier daté du 18 janvier et que le JDD révèle ce dimanche, la présidente de l'association Femme&Libre, Yael Mellul, a communiqué au parquet de nouvelles pièces "permettant d'établir les violences exercées par Bertrand Cantat sur Kristina Rady". En octobre 2013, celle-ci avait déjà obtenu que “les circonstances de la mort de l’épouse de Bertrand Cantat soient réexaminées une première fois”, rappelle le journal. Et elle avait déposé contre x pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner" le 3 avril 2014.

Dans ce courrier, l'ancienne avocate présente des échanges de mails qu’elle aurait eu avec la femme d’un des anciens membres de Noir Désir, qui décrit Bertrand Cantat comme "violent" et "manipulateur". Le plus grand regret de cette personne ? “Avoir effacé les mails de Kristina où elle me racontait les coups et qu’elle avait peur pour sa vie”.

Contactés par le journal les parents de Krisztina Rády sont "très choqués", insiste leur avocat Me Tibor-Louis Leh. "Ils le répètent : Bertrand ne peut être tenu responsable du suicide de Kristina." L'avocat du chanteur, Me Antonin Lévy, indique de son côté "qu'aucune audition ni aucun acte" n’étaient pour le moment en cours.