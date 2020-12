Vaccination : Axel Kahn déplore « une très importante erreur stratégique » du gouvernement

Le généticien Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer, était invité sur Europe 1 ce mercredi. Il a été interrogé par le journaliste François Clauss sur la vaccination en France et sur le consentement.

Axel Kahn déplore la stratégie, trop prudente selon lui, du gouvernement français sur la vaccination contre le coronavirus, notamment en matière de communication :

« Elle n’est pas adaptée à une situation qui est très périlleuse. [...] Ça n’est pas en avançant à tout petit pas qu’on arrivera à les convaincre, au contraire. On va les convaincre qu’en effet, si on va si lentement, c’est qu’on n’est pas sûr de soi et qu’il y a un danger. [...] Parfois, quand j’entends la communication sur tous les dangers possibles du vaccin, les précautions, le fait qu'on peut déclarer des d’effets indésirables, le fait qu’on est prêt à arrêter la vaccination, les 100 personnes qui ont été vaccinées alors qu’il y a déjà plus de 5 millions de personnes vaccinées dans le monde... Je ne comprends pas ».

Il a également évoqué la « lourdeur » de la stratégie du consentement face à l’ampleur de la tâche à accomplir dans le cadre de la vaccination à l’échelle du pays.