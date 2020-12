Julien Denormandie lance un appel en faveur d'un "patriotisme gastronomique de consommation"

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie était l'invité de Carine Bécard dans le Grand entretien de la matinale de France Inter ce mardi 22 décembre. Alors que les restaurants français et la filière agricole sont durement impactés par les conséquences de la crise sanitaire, Julien Denormandie a encouragé les Français à consommer des produits gastronomiques français à l'occasion des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre lors de leurs courses de fin d'année ou sur les marchés afin de soutenir les filières, les producteurs, les agriculteurs et les hommes et les femmes des secteurs concernés :

"J'en appelle à ce patriotisme de consommation".

Le ministre de l'Agriculture a également rappelé les chiffres des aides apportées par le gouvernement aux secteurs de l'alimentation face à la crise :

"C'est plus proche du milliard. Pour le secteur du vin, par exemple, c'est plus de 250 millions d'euros".

Face aux perspectives du Brexit, le ministre de l'Agriculture s'est aussi confié sur l'impact potentiel dans les mois à venir :

"Dès lors qu’il y a des fermetures de frontières ou des difficultés d’accès au marché britannique, cela va avoir un impact sur nos filières".

Julien Denormandie a également tenu à préciser que "l'agriculture française est l'une des plus durables au monde".