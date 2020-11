Plan de relance européen : retrouvez l'analyse de Jean-Sébastien Ferjou sur le veto de la Pologne et de la Hongrie

Le directeur de la publication d’Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, a participé à l’émission "Face à l’info" sur CNews ce mardi 17 novembre avec Christine Kelly, Eric Zemmour, Marc Menant et Eric de Riedmatten. Jean-Sébastien Ferjou est revenu notamment sur le blocage du plan de relance européen suite à la décision de la Pologne et de la Hongrie.

La Pologne et la Hongrie ont opposé leur veto au plan de relance européen suite à la crise du Covid-19. Ces deux nations refusent en réalité de se soumettre sur la question de l’Etat de droit et de répondre aux exigences européennes sur ces dossiers. La fracture est / ouest est-elle dépassable ?

Jean-Sébastien Ferjou est revenu dans le cadre de l’émission sur les enjeux clés de ce dossier et sur la notion d’Etat de droit pour la Hongrie et la Pologne. La définition des termes n’était pas la même au mois de juillet dernier dans le cadre de l’accord négocié.

Des conditions "beaucoup plus précises sur l’indépendance de la justice, sur la pluralité des médias" ont été intégrées récemment dans les négociations. "L’unité devient de plus en plus factice. (…) L’Europe devait assurer une grande convergence et elle ne l’assure plus. (…) On a renoncé à la civilisation et on est entré dans plus de juridisme ou dans plus de règles (…) Le projet européen ne fonctionne pas sur la convergence économique et il ne fonctionne pas vraiment sur la convergence des valeurs (…) Il n’y a pas de véritable unité européenne (…) Faisons simplement attention à cette espèce d’impérialisme des valeurs qu’on essaye de leur imposer car l’idée de l’Europe, l’idée de la civilisation européenne, précisément ce n’est pas celle-là".