"Il faut continuer à apprendre " : la réaction d'un élève de Samuel Paty unanimement saluée

Parmi les nombreuses réactions suscitées par l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire décapité par un islamiste à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), celle de Pape Byram fait le tour du web - pour de bonnes raisons.

L'adolescent de 14 ans, qui était élève de Samuel Paty, a réagi au micro de Clément Lanot pour BFMTV. Il a rendu hommage à son professeur, qualifié de "bienveillant" et rejette les accusations portées contre lui. "Si maintenant quand on projette une caricature on est qualifié de racisme, alors on ne peut plus rien dire ; et ça ce n'est pas possible", s'insurge-t-il.

Il se dit "inquiet pour l'ensemble du collège. (...) Il faut continuer encore à apprendre, pour ne pas qu'ils gagnent. Sinon les terroristes, ils vont gagner, ils vont se dire : "on les a tués, et du coup ils ne veulent plus revenir". Au contraire, faut continuer à venir, faut pas lâcher."