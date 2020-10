Coup de gueule de François Cluzet contre les acteurs et humoristes qui participent au "climat anxiogène actuel"

Cette semaine, Fabrice Luchini a publié une vidéo sur les réseaux dans laquelle il revient sur les nouvelles mesures prises (notamment le couvre-feu) et sur la gestion de la crise par le gouvernement. Il y exprime son incompréhension suite à l’annonce du couvre-feu et dénonce la "panique" des membres du gouvernement. Avant lui, Jean-Marie Bigard a aussi poussé un coup de gueule.

Invité dans l'émission On refait la télé, vendredi soir sur RTL, François Cluzet a dénoncé ces prises de position. "Je m'en refère à ceux qui sont plus à même de nous dire comment il faut faire face à un fléau dont on ignore tout", a-t-il dit. Pour lui, des Jean-Marie Bigard ou Fabrice Luchini ne font que défendre leurs propres intérêts et n'ont pas de légitimité à critiquer le gouvernement. Il les invite plutôt à essayer de nous remonter le moral, car c'est leur "métier d'humoriste avec trois 'H' : humour, humour et humour."