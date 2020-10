La colère de Fabrice Luchini suite à l'annonce du couvre-feu

Fabrice Luchini a publié une vidéo sur les réseaux dans laquelle il revient sur les nouvelles mesures prises (notamment le couvre-feu) et sur la gestion de la crise par le gouvernement.

Dans le cadre de cette vidéo, Fabrice Luchini a tenu à adresser sa solidarité envers les restaurateurs et le monde de la culture. Il a exprimé son incompréhension suite à l’annonce du couvre-feu et suite à l'attitude et à la "panique" des membres du gouvernement.