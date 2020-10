"J’aime ma boîte" : l’édition 2020 de la Fête des Entreprises sera célébrée le jeudi 15 octobre

Chaque année depuis 2003, la Fête des Entreprises, "J'aime ma boîte", est célébrée par plusieurs dizaines de milliers d'entreprises. Dans toute la France et en Europe... Sa raison d'être : fédérer salariés et dirigeants autour de ce qu'ils partagent, tout au long de l'année. Une véritable aventure humaine qu'il convient de célébrer. Les objectifs : délivrer un message positif ! Conforter les salariés dans leur rôle moteur. Renforcer l'esprit d'appartenance et d'équipe. Valoriser l'image de l'entreprise en France.

Cette édition 2020 si spéciale, organisée le jeudi 15 octobre, aura pour marraine Julia de Funès, docteure en philosophie, qui s'interroge au sujet de l'entreprise, de ceux qui la composent et de la plénitude qui doit y régner.

« Cette année représente un véritable défi pour nos entreprises, l'écosystème entrepreneurial et la société tout entière : il faut restaurer la confiance. A circonstances exceptionnelles, fête exceptionnelle ! Oui, les Français sont très attachés à leur entreprise ! Créons et partageons d'autres moments de convivialité entre collaborateurs et dirigeants pour entretenir ce lien existant et soutenir l'ensemble de nos entreprises. « J’aime ma boîte et je me bats pour elle ! » Plus qu'un slogan, ce doit être une réalité ». Sophie de Menthon

Retrouvez toutes les informations sur : https://jaimemaboite.com/