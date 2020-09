Tenues "indécentes" : doit-on laisser les collégiennes et les lycéennes s'habiller comme elles le désirent ?

Des lycéennes ont lancé un appel ce lundi à s’habiller de manière "indécente" pour dénoncer le sexisme. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, a apporté son soutien au mouvement sur Twitter.

Cette initiative a été lancée sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Lundi14septembre pour lutter contre les discriminations sexistes qui s'inviteraient à l'école. Des remarques ont été faites à quelques jeunes filles depuis la rentrée, notamment sur des jupes jugées trop courtes, des crop-tops, des hauts courts qui montrent le nombril et qui gêneraient les établissements scolaires.

Ce sujet était au coeur d'un débat ce lundi sur BFMTV. Tout est permis à l'école ? Etienne Liebig, éducateur en île-de-France, Rebecca Amsellem, féministe, activiste et fondatrice du mouvement "Les Glorieuses" et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de publication d'Atlantico ont notamment participé à ce débat.

Jean-Sébastien Ferjou est notamment revenu lors du débat sur l'attitude de Marlène Schiappa et sur le combat des jeunes filles.

"Qu'une ministre vienne expliquer que finalement le règlement on peut parfaitement ne pas le respecter s'il nous déplaît, cela me paraît totalement absurde. D'autant qu'elle est ministre. Elle n'est pas militante ou dans l'opposition. [...] La cause de protéger les jeunes filles d'une culture sexiste, je le comprends parfaitement mais dans ce cas-là, elle interpelle son collègue de l'Education nationale ou alors elle essaye d'agir. Le règne du politique c'est quand même celui-là. Ce n'est pas de faire des tweets sur les réseaux sociaux.Cela me paraît totalement absurde [...] Il faut être cohérent. La vie en collectivité, c'est aussi l'apprentissage de la frustration. C'est l'éducation tout simplement. On ne fait pas tout ce qu'on veut".