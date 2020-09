Les témoignages bouleversants des survivants de l'attentat de Charlie Hebdo au 6e jour du procès

Les survivants de la rédaction de Charlie Hebdo ont poursuivi leurs témoignages devant la Cour d'assises spéciale de Paris dans le cadre du procès des attentats de janvier 2015. Le 6e jour d'audience a été marqué par le passage à la barre de Riss, actuel directeur de l'hebdomadaire satirique.

Riss avait été blessé à l'épaule droite après avoir reçu une balle de kalachnikov. Il s'est battu afin de retrouver l'usage de son bras et pour pouvoir continuer à dessiner. Il assure n'avoir rien renié de ce qu'est "l'esprit Charlie". Il a eu des mots très forts à la barre lors du procès :

"On vit pour être libre ou on vit pour être un esclave ? Moi je veux vivre libre et pas soumis à l'arbitraire démentiel des fanatiques".

Riss a relaté l'attaque. Il a affirmé qu'il n'y avait pas à regretter la publication des caricatures de Mahomet en 2006, et assume la republication pour l'ouverture du procès. Il regrette que les gens soient si peu combatifs pour défendre la liberté.

Riss a rendu un long hommage à ses "amis" dessinateurs morts lors de l'attentat : Charb, Cabu, Wolinski, Honoré, Tignous.

Gravement blessés dans l'attaque, le webmaster Simon Fieschi et le grand reporter du journal, Fabrice Nicolino ont également témoigné ce mercredi.

"Charlie, ce n'est pas que la culture de la mort, ce n'est pas que les attentats. C'est aussi un gigantesque appel à la vie", selon les mots de Fabrice Nicolino lors du procès.

La dessinatrice Coco s'était confiée ce mardi sur les circonstances de l'attaque également.