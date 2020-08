Six humanitaires français tués au Niger

Ils devaient se rendre à une excursion dans la région de Kouré lorsque leur voyage a viré au drame. Six Français, leur guide et leur chauffeur ont été attaqués ce dimanche 9 août par des hommes armés. Le parquet terroriste a depuis l'attaque ouvert une enquête et cherche à comprendre la façon dont s'est déroulée l'attaque. Le Président Emmanuel Macron à quant à lui dénoncé un "attentat meurtrier" et a assuré sa volonté de poursuivre "la lutte en commun contre les groupes terroristes au Sahel".

Les assaillants

Ils étaient quatre hommes en moto, moyen de locomotion très prisé dans la région. Jusqu'alors, aucune organisation djihadiste n'a revendiqué l'attaque.

Les dirigeants d'Acted, l'ONG de solidarité pour laquelle travaillés les six français, ont indiqué vouloir déposer plainte à Paris.

Une zone touristique et boisée

Sur le site du ministère des Affaires étrangères, la région de Kouré est classé orange : ce qui signifie qu'il est déconseillé de s'y rendre « sauf raison impérative ». Les six touristes et leurs accompagnateurs se rendaient pourtant dans une zone géographique touristique. Le drame survenu ce dimanche est par ailleurs la première attaque ayant visé des Occidentaux depuis une vingtaine d'années.

Une grande partie du pays est classé "zone rouge", c'est à dire à éviter, quel que soit le motif.