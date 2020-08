Canicule et coronavirus : les bons gestes à adopter

La vague de chaleur qui s’étend à travers le pays ne doit pas faire oublier la présence de la Covid-19. Santé publique France a dévoilé une nouvelle vidéo avec le rappel des gestes utiles et des recommandations afin de ne pas souffrir des fortes chaleurs tout en se protégeant au maximum contre le coronavirus.

Face au début de cette canicule qui devrait durer plusieurs jours, Santé publique France a diffusé de nouveaux spots de prévention. Les températures sont élevées et vont rester hautes même la nuit.

Dans cette vidéo, les gestes élémentaires de prévention sont rappelés afin d’éviter un coup de chaleur et une déshydratation.

Les autorités sanitaires préconisent de boire régulièrement de l'eau, d'éviter l'alcool et de manger en quantité suffisante. Pour vous rafraîchir, pensez aux brumisateurs. N'oubliez pas de fermer vos fenêtres et vos volets aux heures les plus chaudes du jour.

Il est également recommandé de respecter les gestes barrières afin de lutter de manière la plus efficace possible contre le coronavirus grâce au port du masque, au lavage régulier des mains et au respect de la distanciation physique.