Un homme violemment agressé dans une laverie pour avoir demandé de porter un masque

Depuis la fin du confinement, les agressions et les actes de violence se multiplient. Le dernier exemple en date concerne un père de famille qui a été roué de coups pour avoir demandé à un individu de mettre un masque dans une laverie de Soizy-sous-Montmorency.

Cet homme, violemment passé à tabac, a déposé plainte lundi pour "violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours". Après avoir interpellé un usager de la laverie qui ne portait pas son masque, une dispute a éclaté. Son agresseur serait alors sorti de la laverie avant de revenir accompagné d'autres personnes munies de battes de base-ball.

La victime souffre d'un traumatisme crânien, de nombreux points de suture et de plusieurs contusions au coude, au torse et au dos. Six jours d'incapacité temporaire de travail (ITT) lui ont été délivrés.

Les faits se sont déroulés ce dimanche 2 août. Les images de l’agression ont été enregistrées par la vidéosurveillance de l'établissement. Deux hommes ont frappé la victime à coups de batte de baseball, et deux autres à mains nues, en continuant une fois que la personne agressée s'est retrouvée au sol.

Ces faits rappellent le drame de Philippe Monguillot. Ce chauffeur de bus de Bayonne est décédé après avoir été agressé par des passagers à qui il avait demandé de respecter le port du masque obligatoire.