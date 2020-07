Gérald Darmanin "s'étouffe" lorsqu'il entend l'expression "violences policières"

Le choix des mots de Gérald Darmanin, lors de sa dernière prise de parole, a provoqué de nombreuses critiques, suite aux affaires liées à la mort de Georges Floyd et de Cédric Chouviat. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s'exprimait ce mardi 28 juillet devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Il a réfuté les accusations de "violences policières" portées à l'égard des forces de l'ordre.

"Quand j’entends le mot "violences policières" personnellement je m’étouffe".

Gérald Darmanin a précisé que la police exerce "une violence légitime".

"La police exerce une violence certes mais une violence légitime. (...) Elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée. Que quelques personnes le fassent en dehors des règles déontologiques, la sanction doit être immédiate. Mais il est normal que les policiers et gendarmes soient armés, interviennent par la force, pour que la force reste à la loi de la République et pas celle des bandes ou des communautés".

Gérald Darmanin considère que le terme "violences policières" est "antinomique" :

"Il peut y avoir des dérives, qu’on doit sanctionner et je pense que le gouvernement les sanctionne et s’il ne le fait pas, la presse, les syndicats, les parlementaires rappellent à la hiérarchie policière, au ministre de l’Intérieur, ce qu’il doit faire et c’est bien légitime".

Le choix du verbe "étouffer" a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux notamment, suite aux affaires liées à la mort de George Floyd aux Etats-Unis et de Cédric Chouviat en France à l'issue d'un contrôle par les forces de l'ordre.

L’avocat de la famille Chouviat, Arié Alimi, a estimé que Gérald Darmanin avait "dépassé toutes les limites de la décence". La soeur de Cédric Chouviat a demandé des excuses.