SNCF : découvrez la nouvelle génération de TGV, dont la construction vient de débuter

Plus écologiques, plus spacieux, plus modernes. Les prochains trains à grande vitesse, les TGV M, dont la mise en service est prévue pour juin 2024, sont en cours de construction, rapporte le Parisien qui a visité l'usine Alstom qui les produit. Une centaine de ces trains du futur avaient été commandés par le gouvernement en 2017, pour un montant estimé à 2,5 milliards d'euros.

Il sera, dans ces trains, possible de configurer les aménagements intérieurs afin par exemple de transformer une première classe en seconde. Le TGV M devrait aussi être plus écologique et accessible, rapporte RTL. Le TGV est conçu avec 97% de matériaux recyclables et émettra 32% de CO2 en moins que les rames actuelles, avec une consommation d'énergie réduite de 20% et un coût de maintenance de 30%.