Retrouvez l'analyse de Jean-Sébastien Ferjou sur le discours de politique générale de Jean Castex

Le directeur de la publication d'Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, était invité sur BFMTV ce mercredi 15 juillet après le discours de politique générale du Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale. Le nouveau Premier ministre a dévoilé la feuille de route et les grands projets du gouvernement pour la fin du quinquennat. De nombreuses annonces ont été faites par Jean Castex dont un plan pour la jeunesse ou bien encore un investissement de 20 milliards d'euros pour la croissance écologique.

Le directeur de la publication d'Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, a donc échangé et débattu sur de nombreux sujets liés au discours de politique générale de Jean Castex avec notamment Jean-Daniel Levy, le directeur du Département Politique et Opinion de l'Institut Harris Interactive, avec Jérémy Brossard, rédacteur en chef adjoint du service politique de BFMTV, mais également avec Gaëtane Meslin, journaliste économie et social BFMTV. Les échanges étaient encadrés par le journaliste Olivier Truchot.

Jean-Sébastien Ferjou est notamment intervenu sur la position délicate des Républicains face au positionnement politique de Jean Castex par rapport à la droite, sur la recrudescence de la délinquance du quotidien face au message de fermeté affiché par le gouvernement, sur la politique environnementale qui pourrait être menée par Jean Castex et sur les enseignements majeurs du discours de politique générale de Jean Castex pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.