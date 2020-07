Stains : la fresque en hommage à George Floyd et Adama Traoré a été vandalisée

La fresque "contre le racisme et les violences policières" à Stains représentant les visages de George Floyd et d’Adama Traoré a été vandalisée dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet.

Sur des images diffusées par BFMTV et le Huffington Post, les visages des deux hommes sont recouverts d’écritures blanches et rouges. "Extorsion", "vol", "stop aux Traoré", "braqueurs de femmes enceintes" visaient George Floyd et Adama Traoré, morts lors de leur interpellation par la police de Minneapolis aux Etats-Unis et par les gendarmes en France.

Cette fresque avait suscité la colère du syndicat Alliance qui avait organisé le 22 juin un rassemblement devant la préfecture de Seine-Saint-Denis et une délégation avait été reçue par le préfet. Au même moment à Stains, 150 personnes s’étaient rassemblées devant la fresque à l’appel du Comité Adama Traoré.

Le maire de Stains va porter plainte après la dégradation de la fresque contre le racisme et les violences policières.