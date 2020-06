Les images des incidents en marge de la manifestation des soignants à Paris

Alors que 18.000 manifestants étaient rassemblés à Paris, des incidents ont éclaté entre des casseurs, des "ultra-Jaunes" (des Gilets jaunes) et les policiers. La préfecture de police a dénoncé l’action de "groupes violents" qui ont tenté de faire dégénérer la mobilisation pacifique des soignants. Un bus a été caillassé, une voiture retournée.

L’urgentiste Patrick Pelloux, présent à la manifestation, a exprimé sa colère sur BFMTV face à cette situation :

"On nous a volé cette manifestation, c’est dégueulasse".

Au moment où le cortège parti du ministère de la Santé, arrivait sur l’esplanade des Invalides, la manifestation pour défendre l’hôpital a été émaillée par des incidents. Des centaines de manifestants habillés en noir ont mis le feu à du mobilier urbain et ont jeté des projectiles sur les forces de l’ordre.

Plus de 200 rassemblements étaient organisés en France ce mardi. Ils se sont déroulés de manière pacifique et sans incidents, sauf à Nantes et à Paris. Le personnel soignant, en première ligne face au coronavirus, souhaitait faire entendre leurs revendications sur le plan des salaires et pour plus de reconnaissance après l'effort de la crise du Covid-19. Le gouvernement a officiellement lancé le plan Ségur de la santé qui doit permettre d'apporter des solutions concrètes et des mesures pour l'hôpital, les médecins et les infirmiers notamment.