Eric Zemmour face à Michel Onfray : retrouvez leur débat sur l'avenir de la gauche en France

Vendredi 29 mai, l'éditorialiste Éric Zemmour et le philosophe Michel Onfray ont débattu dans l’émission Face-à-Face sur CNEWS. Un échange, mené par Christine Kelly, sur l'avenir de la gauche en France et sur le souverainisme.

Ce débat portait également sur la grande question : "Qu’est-ce-qui fait l’essence de la France". Si les deux hommes avaient des idées bien arrêtées et des arguments qui différaient, le débat a eu lieu dans un climat calme et respectueux. Même lorsque les deux débatteurs n'étaient pas d'accord, comme lorsque Eric Zemmour a déclaré : "La politique familiale ne doit pas être là pour de la redistribution et pour réduire les inégalités. Elle a un autre objet. Vous savez que 42% des versements de la CAF sont versés à des étrangers ? Non pas à des Français d’origine étrangère, mais bien à des étrangers. Il y a un vrai sujet.".

"La différence n’est pas entre les riches et les pauvres, mais entre les Français et les étrangers. Il faut redonner une préférence aux Français", a-t-il dit.

