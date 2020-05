Camelia Jordana accuse la police française de "massacrer quotidiennement des gens pour leur couleur de peau"

Invitée dans On n'est pas couché, ce samedi 23 mai, la chanteur Camélia Jordana a dit ne pas se sentir "en sécurité face à un flic en France".

"Ils sont censés nous protéger, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j’en fais partie", a déclaré la chanteuse.

Alors que l’écrivain Philippe Besson lui répliquait que "95% des flics font bien leur travail", Camélia Jordana a tenu à insister : "Peut-être que si certaines mesures étaient prises, plutôt que d’avoir des non-lieux en permanence à chaque fois qu’un homme ou une femme, généralement ce sont les hommes qui se font tuer, noir ou arabe ou simplement pas blanc… s’il y avait autre chose que des non-lieux en permanence, s’il y avait autre chose qu’une Assa Traoré qui se fait mettre en examen… Assa Traoré est mise en examen, elle a d’autres frères en prison aujourd’hui ! Si on avait autre chose que ça comme image, peut être que les flics ne seraient pas détestés."

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a répondu : "Non madame, « les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue » ne se font pas « massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau ». Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve."