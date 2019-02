Francky Vincent sera candidat aux municipales de 2020 à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne

Alors que les Français s'apprêtent à voter dans quelques mois pour les élections européennes, la campagne des municipales de 2020 agite la sphère politique et médiatique depuis de nombreux mois. Certains ministres ou secrétaires d'Etat sont notamment pressentis pour se présenter aux élections municipales.

Une candidature insolite est au cœur de l'actualité cette semaine. Le chanteur Francky Vincent a annoncé ce mardi qu'il se lançait dans la course aux élections municipales de 2020. L'artiste sera présent sur une liste sans étiquette à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne. L'animateur Christophe Beaugrand de TF1 a fait une chronique dans la matinale de LCI ce mercredi 27 février au sujet de cette candidature.

Francky Vincent s'est confié à la rédaction du Parisien sur ce projet politique :

"Je me suis lancé pour soutenir et encourager mon ami. Il est bourré d'humour et moi aussi : nous sommes sur la même longueur d'onde".

Francky Vincent sera en 33e position sur la liste sans étiquette "Moissy autrement" de son ami musicien Frédéric Wurtz.

Selon la tête de liste, Frédéric Wurtz, "Moissy autrement" entend mettre la musique au cœur de son programme :

"Nous voulons créer un festival annuel qui lui sera consacré, ainsi qu'à l'humour et à la danse. Les conseils de Francky en la matière nous seront précieux".

Malheureusement, le chanteur Francky Vincent est présenté comme un candidat "parachuté". Il ne réside à Moissy-Cramayel, une commune de 17.000 habitants, que depuis trois mois.

Christophe Beaugrand a également évoqué la volonté d'un autre chanteur qui souhaiterait mener un combat et un engagement politique ambitieux dans les prochains mois. Francis Lalanne a en effet l'intention de lancer une liste Gilets jaunes pour les élections européennes.

Les chanteurs Grégoire et Yves Duteil ont aussi connu un brillant "parcours" dans la vie politique française ces dernières années.