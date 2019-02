Salon de l'Agriculture : Un retraité en larmes en évoquant ses difficultés avec Emmanuel Macron

Emmanuel Macron était ce samedi au Salon de l’agriculture, qui se tient jusqu’au 2 mars porte de Versailles à Paris. Juste avant que les portes n’ouvrent au public, le chef de l’Etat a prononcé un discours devant près de 500 personnes, dont une moitié de jeunes agriculteurs venus de pays européens. ""Je n’ignore rien des difficultés du quotidien", a dit le président lors de ce discours.

Il a pu le montrer un peu plus tard, lors d'un bain de foule où il a été interpellé par un retraité en situation de handicap, qui a fait part de sa difficulté à joindre les deux bouts avec sa retraite de "690 euros". Il aimerait toucher plus, "entre 1200 et 1300 euros pour avoir un peu de pouvoir d'achat".

"Je connais très bien ce genre de situation. Quand vous arrivez à l'âge de la retraite, vous avez le minimum vieillesse. Je pense qu'il y a une part que vous ne devez pas toucher", a d'abord réagi le chef de l'Etat. "Vous êtes en dessous du minimum vieillesse parce que vous ne l'avez pas demandé. Ils ont calculé votre retraite, ils l'ont majoré, mais ce n'est pas le minimum vieillesse", a-t-il ajouté, après avoir vérifié les documents du retraité.

"Gardez le moral, vous avez le droit à plus que ce que vous ne touchez là", a rassuré le président, face au retraité très ému.