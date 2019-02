Delphine Horvilleur "rêve d'une réaction nationale" contre l'antisémitisme

En France, les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018. Des chiffres « terrifiants » pour Delphine Horvilleur, femme rabbin du Mouvement juif libéral de France, invité sur Europe 1 ce matin. Pour l'auteur de Réflexions sur la question antisémite (éditions Grasset 2019), ces chiffres sont « des prémices d'une violence généralisée. L'antisémitisme est toujours l'annonce d'une faillite générale. »

Interrogé par Nikos Aliagas, Delphine Horvilleur est agacé de voir les juifs devoir constamment se justifier : « C'est pas le problème des juifs l'antisémitisme. C'est le problème d'une nation, des antisémites mais aussi de tous ceux qui les tolèrent ou qui ferment les yeux, qui tournent le regard […] On ne peut pas attendre simplement de la victime qu'elle explique elle ce qu'elle va faire, comment elle va réagir ou comment elle se sent. C'est une problématique nationale qui nous concerne tous. »

Pour elle, le problème de l'antisémitisme va bien au-delà des simples statistiques : « On s'en prend à l'image de Simone Veil, on s'en prend à l'arbre d'Ilan Halimi, on s'en prend aux morts. C'est bien la démonstration que ça n'a rien à voir avec ce que les juifs feraient, ou font, ou ont... Cela a à voir avec ce qu'ils sont ou plus simplement ce qu'ils représentent dans l'esprit antisémite. »

Delphine Horvilleur souhaite une réaction de l'ensemble des Français, et pas seulement des politiques : « Je rêve ce matin à ce qu'il y ait une réaction nationale. Il se trouve que de semaine en semaine, il y a des gens dans les rues aujourd’hui en France. Je rêve d’imaginer que samedi prochain, le thème de cette manifestation, les panneaux qu’on y verra, seront des panneaux qui, d’une certaine manière, diront "not in my name", c’est-à-dire que des gens pourront dire "pas en mon nom". »