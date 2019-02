Nicole Belloubet annonce la sortie de prison d'"une trentaine" de djihadistes en 2019

La France s'apprête à remettre en liberté plusieurs dizaines de djihadistes au cours de l'année 2019. Interrogée à ce sujet sur RTL ce jeudi 31 janvier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a évoqué "une trentaine" d'individus concernés.

"Une évaluation de leur dangerosité"

"J'ai entendu les chiffres les plus farfelus à l'Assemblée nationale hier. Un député parlait d'une centaine, ce n'est pas le cas", a-t-elle précisé, assurant que ces individus, une fois en liberté, resteront sous le contrôle des autorités. "Lorsque nous sommes face à des détenus de ce type, il y a une évaluation de leur dangerosité, il y a un placement en quartier étanche. À la sortie, il y a évidemment un suivi extrêmement strict par les services de renseignement territoriaux", a souligné la ministre.

Ces futurs ex-détenus, condamnés pour des allées et venues dans les zones de conflit ou pour une aide logistique apportée à Daech entre 2012 et 2014, n'ont eu à purger que quelques années de prison, au lieu de la peine de dix ans de réclusion aujourd'hui de rigueur depuis la vague d'attentats de 2015 et 2016. Des libérations successives qui inquiètent François Molins, procureur général près la Cour de cassation et ancien procureur de la République de Paris, selon qui ces "revenants avec une aura et une expérience militaire", constituent "un risque majeur".