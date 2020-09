Freeze Corleone, le rappeur qui dit tout haut ce que même les cacochymes du RN n’osent plus penser tout bas

Il se tient, en ce moment même sur Twitter, d'extraordinaires débats quasi théologiques (je n’ose pas dire talmudiques, je sens que ça pourrait vexer les débatteurs concernés) à propos du rappeur Freeze Corléone dont le dernier tube est, au sens propre, sans la moindre ambiguïté, un texte violemment antisémite. Je ne vous le paraphrase pas, je préfère vous laisser l’apprécier vous même, sous-titres compris :

Pour découvrir la vidéo et retrouver le tweet, cliquez ICI

Pour certains, oui, c’est vrai, ne tournons pas autour du pot, le jeune chanteur n'aime pas les juifs, leur préfère « Hitler et sa détermination » : oui, et alors ? On a bien le droit, merde ! Il s’est tout de même bâti un empire, « le jeune Adolf ». C’est pas rien, un empire ! Vous en avez un, vous, d’empire ?

Pour d’autres, il s’agirait en fait de licence poétique : s’il évoque son manque de considération pour les « rentiers juifs » et son admiration pour les techniques de propagande nazie, c’est pour dire autre chose. Ne soyez pas si sottement premier degré.

Car ce qu’il dénonce en réalité, Freeze Corleone, c’est la Société et sa cruauté, l’esclavage, la colonisation, le capitalisme, l’horreur du monde moderne, etc. les juifs n’étant ici qu’un artifice rhétorique sans conséquence. Presque une facilité littéraire, quoi. Enfin, ils ne le disent pas exactement de cette manière, les rhéteurs, mé pluto com sa. Là, pour le coup, je paraphrasais bel et bien...

Un dernier contingent fait même un parallèle avec Charlie, dont les dessins seraient bien sûr de même nature. Charb et Freeze Corleone ? Pratiquement des jumeaux.

Attention, ne serions nous pas, à nouveau, c’est si fréquent avec le Web, en train de nous monter le bourrichon à propos d’un ado boutonneux enregistrant ses albums dans sa cuisine avec un iPhone 4, à peine reconnu par sa boulangère et même pas défavorablement connu des services de police ? Pas exactement : Freeze Corleone serait, je le découvre en même temps que vous, l’une des idoles des jeunes du moment, encensé par les médias comme il faut et en bonne place sur la playlist d’une grosse radio rap. Tiens, il aurait même vendu 15 000 exemplaires de son dernier album en 3 jours.

On le subodore, si les réactions négatives venaient à prendre de l’ampleur, un peu comme lorsque cet autre rappeur à rimes métaphoriques dont le nom m’échappe (j’ai la flemme de vérifier) voulait jouer au Bataclan le jour de l’anniversaire du massacre, on lira sans doute ici et là que la « fachosphère » fait encore des siennes. On me jettera même sans doute dedans avec les usual suspects. Mais bon, si c'est de la fachosphère des juifs anti-nazis qu'il s'agit, no problemo. Je veux bien m'y insérer tout seul.