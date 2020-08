Pour 2022, Emmanuel Macron craint un éventuel baron noir et Vincent Bolloré; Baroin, Delors bis ?; Jean-Michel Blanquer dénonce la passivité de l’Education nationale face à l’activisme islamiste; Production industrielle : la Chine supplantée

Coronavirus et rentrée scolaire à la Une de Marianne, coronavirus et entreprises à la Une de l'Express. Rentrée littéraire avec Emmanuel Carrère à la Une de l'Obs. Dans cette rentrée scolaire, il y a aussi l'islamisme à l'école "qu'on ne veut pas voir" la Une du Point. Tandis que Challenges s'intéresse à ceux qui ont changé "de vie avec le télétravail".

Emmanuel Macron et le Baron Noir

« Le président croit au risque d’émergence d’un candidat populiste. La dernière saison de Baron noir, qui explore cette hypothèse en mode catastrophiste, l’a inspiré », témoigne un proche cité par Le Point.

L'Elysée se méfie de Bolloré

"Pas question de laisser Europe 1 tomber dans l'escarcelle de Bolloré. Surtout avec l'extrême-droitisation de sa chaîne CNews (...) Une radio en plus, ça ferait beaucoup. Ca ferait trop." selon un proche d'Emmanuel Macron cité par Challenges.

Bonnell se moque de François Baroin

Le député LREM Bruno Bonnell qualifie le maire de Troyes, François Baroin, de "Delors bis" selon Challenges. Et Bonnell ajoute à propos de la course à la présidentielle : "Il n'ira pas jusqu'au bout. de toute façon, il sera laminé par Xavier Bertrand et Valérie Pécresse"

La Chine n'est plus l'usine du monde

"Le géant de l'électronique Samsung fermer sa dernière usine de PC" souligne l'Express et "un nombre croissant d'industriels de l'électronique se détournent en effet de la Chine. Le coréen LG a ainsi accru sa production au Vietnam, de même que le japonais Nintendo, qui y a déplacé une partie de sa fabrication de consoles Switch, jusque-là réalisée dans la république populaire. Son compatriote Sony a lui fermé l'an dernier son usine de smartphones de Pékin pour s'installer en Thaïlande. Plus jeune, la main-d'oeuvre est deux fois moins chère au Vietnam, et encore plus abordable en Inde."

L'islamisme à l'école

Jean-Pierre Obin, ancien inspecteur de l'Éducation nationale, sort un livre, « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » (éditions Hermann) "où il pointe les dérives du communautarisme et l'aveuglement de l'Éducation nationale". Les extraits publiés par Le Point (dans un dossier de 13 pages) sont étonnants. Selon lui "Dans les écoles primaires de certains quartiers, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des garçonnets de 10 ans « faire le ramadan » et des fillettes de 9 ans arriver voilées à l'école, portant sous leur voile des vêtements noirs ne laissant visibles que le visage et les mains". Il cite plusieurs exemples comme ces élèves de lycées hôteliers qui "refusent de manipuler la viande de porc et donc de confectionner certains plats". D'autres "s'attaquent à la mixité religieuse : revendications de vestiaires, de toilettes ou de piscine séparés pour les garçons musulmans et pour les autres".

La contestation touche aussi les programmes, ainsi dans l'agglomération lyonnaise : " deux professeurs ont banni de leur enseignement, pour l'un, tout extrait d'œuvres de littérature américaine à présenter au bac et, pour l'autre, la partie du programme concernant les Etats-Unis" ceci "sous la pression de la déléguée de la classe" (...) l'Amérique étant, selon elle, l'« ennemi principal des musulmans ».

Interrogé par Le Point Jean-Michel Blanquer réagit : Pour le ministre de l’Éducation nationale, des forces à l’œuvre cherchent à nous imposer « un modèle de société qui n’est pas le nôtre » Selon lui, "Il n’y a pas eu de complicité à l’échelle de l’État, mais une forme de passivité à laquelle je prétends mettre fin depuis 2017 en prenant différentes mesures."

François Patriat "le traitre" se bat pour être réélu

Premier des supporters du président de la République, l'ex-baron socialiste bourguignon se bat pour sa réélection au Sénat. L'Obs (3 pages) l'a suivi sur les routes de la Côte-d'Or : pas facile. " S'il se démène autant, « la peur au ventre », la raison est simple, à l'entendre : « Je suis le symbole à abattre, le traître! » Encarté au PS depuis 1974, François Patriat a été l'un des premiers socialistes à franchir le Rubicon macroniste, en 2016. Compromettant en même temps ses années de militantisme local. Jetant aux oubliettes le poids politique que lui avaient conféré ses mandats successifs de maire, député, président de région, puis sénateur. L'ancien ministre de Lionel Jospin est désormais honni des siens".

Contacts entre Marine Le Pen et Philippot ?

"C'est une rumeur qui court depuis quelques semaines : et si l'ex-conseiller de Marine Le Pen Florian Philippot, parti avec fracas du Front national en 2017, était sur le chemin du retour ? Le principal intéressé dément tout rapprochement" note l'Express. "Interrogée, Marine Le Pen assure : "C'est une fake news, et nous n'avons aucune relation." il reviendra d'une façon ou d'une autre pour la campagne présidentielle de 2022", croit pourtant savoir un compagnon de route du RN".

Dupond-Moretti remet Piole en place

Lors de l’université d’été d’EELV, Éric Piolle a, devant les journalistes, reproché au garde des Sceaux ses positions contre les féministes ou les écologistes selon Le Point. "Dupond-Moretti a eu une explication très ferme avec le maire de Grenoble : « Je suis venu ici pour parler de mes propos, pas de ceux que vous voudriez m’attribuer parce que ça vous arrange. Sortez-moi les citations ! »" Piolle ne les aurait pas retrouvées.

Les Verts rêvent du Sénat

Forts de leur succès aux municipales, les écolos rêvent de constituer un groupe au Sénat. Pour cela, il leur faut dix élus. Le 27 septembre, ils sont sûrs de gagner « cinq sénateurs et sénatrices, notamment en Rhône-Alpes, dans le Bas-Rhin et en Gironde », selon la sénatrice Esther Benbassa, d'EELV, citée par l'Obs.

Ecologistes et France Insoumise aident la mouvance racialiste

"Le parti écologiste et La France insoumise ont invité des têtes d’affiche de la mouvance racialiste à s’exprimer sur les sujets liés aux discriminations. Une illustration du recul de l’universalisme à gauche." dénonce Marianne à propos des universités d'été.

D’après leurs détracteurs, absents aux débats d’EELV et de LFI, les décoloniaux s’enferment dans une vision dogmatique et haineuse finissant par racialiser les rapports sociaux. Ce qui ne les empêche pas d’être devenus les nouveaux chou-chous des partis de gauche.

La chute de Christophe Girard

"Il était l’un des hommes les plus craints et les plus influents du Paris de la culture et de la mode. Mais Christophe Girard vient de se mettre en retrait de ses fonctions

municipales." Marianne (4 pages) raconte les étapes de sa chute avec, en toile de fond, son “mensonge à Anne”... Hidalgo à qui il avait caché trois déjeuners avec Gabriel Matzneff. L'hebdo souligne une cruelle ironie pour Christophe Girard face à Raphaëlle Rémy-Leleu et Alice Cofin : "Comme ses deux « tombeuses », il s’est d’abord fait élire sur les listes des Verts, aux municipales de 2001. Trois ans plus tôt, il avait effectué une entrée fracassante dans le petit parti écologiste en envoyant... un chèque de 36000 francs au siège, pas loin du maximum autorisé."

Ensauvagement : un mot piégé

Au lendemain des violences qui ont marqué la finale de la coupe des champions à Paris, Valeurs Actuelles revient sur l'emploi du mot ensauvagement Pour Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, la question de la préemption du terme “ensauvagement” par le RN est un débat sans intérêt : « On en arrive à une situation ubuesque où si le RN observe qu’il fait beau, nous devrions dire par principe qu’il fait moche."

Marlène Schiappa souscrit sans ambages à cette formule reprise par Gérald Darmanin: « Je partage le constat et le vocabulaire. Je me retrouve face à des gens circonspects devant l’utilisation du mot “ensauvagement”. En ce cas comment appelle-t-on un chauffeur de bus battu à mort pour avoir demandé à quatre jeunes hommes de porter un masque et de s’acquitter d’un titre de transport ? », s’agace la ministre. Elle ajoute : « Les gens qui nous rabâchent des expressions creuses telles que le “vivre-ensemble” seraient plus avisés de regarder en face la réalité : celle d’un ensauvagement de la société. »

« L’ensauvagement n’est pas spécifiquement lié aux populations d’origine étrangère. Ce phénomène est avant tout l’expression d’une dégénérescence de l’individualisme. Si bien qu’aujourd’hui, de nombreux individus n’acceptent plus de limites à leur souveraine" explicite l'écrivain André-François Paoli alors que Valeurs rappelle, par ailleurs, la longue série de faits divers violents qui ont marqué l'été du 20 juin au 20 août (6 pages)

Emmanuel Carrère omniprésent

A l'occasion de la sortie de "Yoga" son nouveau livre "l'événement littéraire de la rentrée", Emmanuel Carrère a droit à la Une de l'Obs, plus une longue interview (8 pages) à laquelle il faut ajouter une interview dans Le Point (5 pages). On peut y ajouter un dialogue avec Daniel Mendelsohn dans Le Monde des Livres dans le quotidien daté de ce vendredi. Dans ce livre Carrère "raconte comment la spiritualité et l’engagement humanitaire l’ont aidé à vaincre ses tourments".

Même s'il parle aussi de yoga, comme titre l'indique tout n'est pas sérénité dans son récit souligne l'Obs : Troublé par une liaison adultère qu'il entretient "sa double vie va mettre au jour son dédoublement intime et psychique, ce que les psychiatres diagnostiquent comme un « trouble bipolaire de type 2 ». Emmanuel Carrère va passer quatre mois à Sainte-Anne, se faire injecter de la kétamine à hautes doses, songer au suicide, subir des électrochocs".

L'Algérie vise les biens mal acquis en France

La justice algérienne a demandé une entraide judiciaire à la France afin d’établir le patrimoine réel d’une dizaine de ses ressortissants. Selon Le Point, il "s’agit de personnalités liées à l’ancien régime de Bouteflika".