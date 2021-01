© LUDOVIC MARIN / AFP © LUDOVIC MARIN / AFP © LUDOVIC MARIN / AFP

« Cher Tayyip » Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan s'écrivent pour apaiser les tensions Avec Atlantico Rédaction Les présidents français Emmanuel Macron et turc Recep Tayyip Erdogan ont décidé, via un échange épistolaire, de reprendre le dialogue afin de surmonter les vives tensions entre Ankara et Paris.

