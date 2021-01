Olivier Duhamel bénéficiait d'un réseau d'influence et de puissantes protections

Dans le petit monde de l’élite parisienne, c’est l’équivalent d’un couronnement. Le 1er janvier 2020, Olivier Duhamel est élu à la présidence du Siècle. Le réseau des réseaux de pouvoir, le club le plus célèbre de l’establishment français (...) «Le Siècle, c’est le truc de trop. Cela a rendu Camille Kouchner folle», souffle une proche de l’autrice de La familia grande raconte Libération dans une longue enquête.

La façon dont le constitutionnaliste a multiplié les postes, les breloques et les honneurs ces dernières années a achevé de convaincre la juriste de prendre la plume. «Cette course aux honneurs nous a estomaqués, commente une amie d’Olivier Duhamel, qui s’est détournée de lui (...) Il aurait peut-être échappé à ce qui lui arrive aujourd’hui s’il s’était fait plus discret.»

L’avocat Jean Veil, le fils aîné de l’ex-ministre Simone Veil. Un membre historique de la «famille» de Sanary, à qui Camille Kouchner fait allusion dans son livre n'a pas cessé de soutenir Duhamel depuis des années.

Autre soutien clé celui du Préfet de la région Ile-de-France, Marc Guillaume est l’un des plus hauts fonctionnaires du pays selon Libération qui rappele qu'il a occupé entre 2015 et 2020 la fonction stratégique de secrétaire général du gouvernement. Et le quotidie ajoute que : "Partout où l’on trouve Olivier Duhamel, ou presque, apparaît Marc Guillaume."