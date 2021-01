Stratégie vaccinale : le gouvernement a fait appel en réalité à quatre cabinets de conseil pour accélérer la lutte contre la Covid-19

La rédaction du Monde a dévoilé de nouveaux éléments sur les coulisses de l’organisation de la stratégie vaccinale, notamment sur le plan logistique. Le cabinet de conseil McKinsey n’est pas le seul à avoir été appelé par le gouvernement. La Direction générale de la santé (DGS) a confié à nos confrères du Monde que l’Etat a fait appel à plusieurs autres sociétés privées pour l’épauler dans sa stratégie vaccinale.

Accenture a ainsi été chargé du « lancement, de l’enrichissement et de l’accompagnement de la mise en œuvre du SI [système d’information] vaccination », les sociétés Citwell et JLL de « l’accompagnement logistique et de la distribution des vaccins Covid » et McKinsey de « la définition du cadrage logistique, du benchmarking [comparaison avec des pays étrangers] et de la coordination opérationnelle », selon les explications de la DGS qui dépend du ministère des Solidarités et de la Santé.

Selon la DGS, « le dispositif logistique de vaccination contre le Covid-19 est sans précédent en termes d’ampleur et nécessite une expertise de haut niveau, a fortiori dans la phase d’accélération que nous entamons. Ces cabinets n’interviennent à aucun titre sur les choix de nature politique et sanitaire ».

Ces cabinets n’ont pas pris de décisions sur les dossiers clés. Tout a été acté par le gouvernement sur les « questions du choix des laboratoires et les commandes des vaccins, la priorisation des segments de population recevant le vaccin, le calendrier de mise en œuvre, les modalités de vaccination au plan national (établissements hospitaliers, médecine de ville…) ».

Le coût des prestations de ces cabinets reste en revanche un mystère.

L’opposition et de nombreuses figures politiques ont critiqué ce choix de recourir à des cabinets de conseil.