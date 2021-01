Covid-19 : Emmanuel Macron a dévoilé à des élus ses pistes pour accélérer la vaccination

Après les accusations de « lenteur » lors de la période des congés de fin d’année, le gouvernement a l’intention d’accélérer et de faciliter le processus de vaccination. L’exécutif compte installer courant janvier cinq ou six centres par département, selon Emmanuel Macron. Selon des informations de nombreux médias, le président de la République a dévoilé mardi soir aux élus locaux de Touraine, qu’il a rencontrés durant deux heures à Tours, les grandes lignes de l’accélération de la stratégie vaccinale. Ces éléments ont été communiqués par des élus après la réunion.

« Le président de la République nous a indiqué qu’il y aurait deux phases : l’une jusqu’à fin mars pour vacciner les plus fragiles et les soignants, avec une simplification du recueil du consentement dans les Ehpad. Ensuite, une stratégie beaucoup plus large, qu’il a appelé de type grippal, comme on le fait aujourd’hui pour la grippe, avec des vaccins plus simples à conserver », selon les explications du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire, Jean-Gérard Paumier.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a estimé qu’il fallait « simplifier » le recueil du consentement des résidents des Ehpad, car les modalités adoptées initialement, conformes aux exigences éthiques, étaient « un frein à l’efficacité ».

Emmanuel Macron a aussi annoncé aux élus qu'une campagne de communication sur la vaccination allait être lancée prochainement.

« Plus on peut vacciner vite les personnes qui souhaitent le faire, mieux c’est », a estimé le chef de l’Etat, selon le président du département.

Le chef de l'Etat a averti que « le vaccin n’arrêtera pas la crise », dont les effets économiques et sociaux pourraient encore impacter le pays durant de nombreux mois. Face aux nombreuses critiques sur le lent démarrage de la campagne de vaccination en France par rapport à l’Allemagne, à Israël ou au Royaume-Uni, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi matin que la vaccination serait accélérée et simplifiée.