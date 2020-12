Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, cite Trotski dans sa carte de vœux

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a reproduit une citation de Léon Trotski parlant de « L'ordre nécessaire » dans sa carte de vœux 2021. La carte a notamment été envoyée à de nombreux élus d'Ile-de-France qui, pour certains, s'indignent de cette « curieuse référence ».

La citation inscrite au dos de la carte de vœux de la préfecture de police de Paris a été repérée par Le Parisien :

« Je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croasser, que nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. Sachez seulement et souvenez-vous bien que, sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables ».

La carte de vœux de Didier Lallement a provoqué de nombreuses réactions et des milliers de messages sur les réseaux sociaux.

Le porte-parole de Lutte ouvrière Jean-Pierre Mercier a notamment tenu à préciser sur Twitter qu'avec cette phrase de 1918, Trotski « s'adressait justement aux Lallement de l'époque et autres chiens de garde de la bourgeoisie pour qu'ils soient renvoyés dans les poubelles de l'histoire ».