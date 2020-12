Le Rassemblement National divisé entre pro et anti chasse

Les cadres du Rassemblement National sont scindés entre défenseurs des droits des animaux et avocats de la chasse souligne Le Figaro.

D’un côté, les traditionnels défenseurs de la cynégétique. Conservateurs n’ayant jamais joué de la gâchette ou aficionados de longue date, tous voient dans cette pratique l’essence des terroir ajoute le quotidien.

De l’autre, une frange engagée pour la défense des droits des animaux

«La majorité du mouvement reste plutôt favorable aux traditions et au fait que la chasse soit légitime,.Mais j’ai découvert l’existence d’un véritable réseau zoolâtre, une vraie sensibilité antichasse dans nos rangs. Ces adeptes de la cause animale ne connaissent pas la chasse. Le mouvement ne peut plus faire l’économie d’un débat entre nous.» estime Paul-Henry Hansen-Catta, ancien patron de fédération de chasse et membre du bureau national du RN.

Marine Le Pen ne chasse pas, mais elle a toujours jugé «déraisonnable» de s’opposer à cette activité précise le quotidien.