Emmanuel Macron a dîné avec des ténors de La République en Marche et du MoDem mercredi à l'Elysée malgré la jauge de six personnes et le couvre-feu

Alors que l’Elysée a annoncé la contamination au Covid-19 d’Emmanuel Macron ce jeudi 17 décembre au matin, la rédaction du Point et de Valeurs Actuelles révèlent que le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, avait organisé la veille, mercredi soir, un dîner politique avec plusieurs cadres de LREM. Si ces derniers sont désormais cas contact, ce sont surtout les modalités de ce repas qui poseraient problème. Selon des informations du Point, neuf personnes étaient réunies autour du chef de l’Etat, alors que les autorités sanitaires préconisent un nombre maximum de six par tablée afin de limiter les contaminations. Cet événement aurait duré jusqu’à minuit et demi, malgré le couvre-feu instauré entre 20 heures à 6 heures.

Autour de la table, les plus hauts dirigeants de la majorité et les principaux responsables du cabinet présidentiel étaient présents, selon Le Point : le Premier ministre Jean Castex, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, le patron de LREM Stanislas Guerini, le chef des députés LREM Christophe Castaner, ainsi que François Bayrou et Patrick Mignola pour le MoDem. D’autres personnalités étaient également présentes comme le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler et les conseillers politiques officieux du président, Stéphane Séjourné et Thierry Solère.

Les participants portaient des masques (sauf lors du repas), les distances de sécurité ont été respectées.

Une nouvelle étude de l’Institut Pasteur relayée par Europe 1 est en effet sortie, affirmant que « les repas jouent un rôle central dans les contaminations hors du foyer ». Une enquête étayée dont les participants au dîner avaient bien connaissance, puisque le gouvernement s’est appuyé dessus pour prendre ses décisions liées au Covid-19.

L’incohérence entre les mesures drastiques imposées aux Français et ce repas pourrait faire couler beaucoup d’encre, notamment sur les réseaux sociaux.

Emmanuel Macron est à l’isolement à l’Elysée pour une semaine. Emmanuel Macron « célèbrera » d’ailleurs son anniversaire (le 21 décembre) dans ces conditions particulières, à l’isolement. Emmanuel Macron aurait pu contracter le coronavirus il y a sept jours. Il n'est pas touché par une forme grave de la maladie.

De nombreuses personnalités se sont également placées à l’isolement étant considérées comme cas contact : Brigitte Macron, Richard Ferrand, Jean Castex ou bien encore Alexis Kohler.