La maire de Marseille Michèle Rubirola va démissionner

La rumeur grondait depuis hier soir et elle se confirme aujourd'hui. La marire de Marseille Michèle Rubirola, élue sur la liste de gauche du Printemps marseillais doit annoncer sa démission cette après-midi. Depuis son élection, elle se faisait discète et elle n'a jamais caché que le pouvoir ne lui siéait pas. L'édile avait du s'absenster plusieurs semaines en septembre en raison d'une intervention chirurgicale et les rênes de la mairie avaient été confiées à son premier adjoint. Malgré tout, les citoyens de la cité phocéenne sont surpris par une telle décision.

Elle devrait être remplacée par Benoît Payan, son premier adjoint, âgé de 42 ans issu du Parti Socialiste. Malgré ce choix qui semblerait naturelle la deuxième adjointe de la ville de Marseille, Samia Ghali, semble intéressée par le poste et des candidataures au sein de la liste pourrait émerger. L'assemblage de partis et de collectifs citoyens du Printemps marseillais est fragile et des personnalités pourraient critiquer le choix de Benoît Payan.

La mairie de Marseille emportée par la vague verte aux dernières municipales va connaître une nouvelles élection dès la semaine prochaine.